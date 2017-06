Der langjährige NRW–Finanzminister hat das Fabritianum in Krefeld besucht. Nun las er für die Bücherei.

Krefeld. Es ist die 213. Folge der Montagslesungen vor der ehemaligen Uerdinger Bücherei, unter der Eule der Weisheit, am historischen Marktplatz. Sie sieht mit dem langjährigen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans, Mitglied der abgewählten rot-grünen Landesregierung, ein prominentes Gesicht.

Gesundheitsministerin Barbara Steffens war in der Vergangenheit auch schon da. Dass der Minister jetzt in Krefeld liest, kam so: Susanne Tyll vom Arbeitskreis „Erhalt Bücherei Uerdingen“ und engagierte Kämpferin für die Eröffnung eines Quartierszentrums mit städtischer Medienausleihe, las auf ihrem privaten Steuerbescheid den Hinweis des Ministers, dass es wichtig fürs Gemeinwesen sei, Steuern zu zahlen. „Das fand ich gut“, erzählt Tyll. „Deshalb habe ich ihn, als gebürtigen Uerdinger, angeschrieben, ob er nicht etwas fürs Gemeinwohl tun will, ohne Steuern zu zahlen. Vorschlag: Er könnte bei uns lesen.“

„Borjans kenne ich, seitdem ich klein war. Seine und meine Eltern waren bekannt und ich habe damals auf ihn aufgepasst.“

Ursula Fischer aus Uerdingen

Briefwechsel mit dem Ministerbüro starteten, ein Termin wurde abgesagt. Jetzt hat es geklappt, Borjans war da und las aus „Raumpatrouille“ von Matthias Brandt, dem Kanzlersohn und Kommissar Hanns von Meuffels in Polizeiruf 110. „Ich habe Matthias Brand bei der lit cologne gehört, wie er aus seinem Buch gelesen hat. Genau das gleiche Kapitel werde ich auch heute vortragen“, berichtet der Politiker. „Ich freue mich über die Einladung aus der Stadt meiner Geburt. Ich bin zwar in Meerbusch aufgewachsen, habe aber das Fabritianum besucht. Nach dem Abi sind wir Schüler mit einem Bauernwagen auf dem ein nicht gestimmtes Klavier stand, schief singend über den Uerdinger Marktplatz gefahren und haben das Reifezeugnis gefeiert“, erinnert er sich.

Außerdem will er mit seiner Lesung dazu beitragen, dass Einrichtungen wie die Bücherei weiterbestehen. „Denn sie animieren die Menschen dazu, zu lesen und die Welt zu verstehen“, sagt der Minister. Es gibt durchaus Uerdinger, die den kleinen Norbert noch kannten und gekommen sind, um ihn wiederzusehen. Ursula Fischer erklärt: „Borjans kenne ich, seitdem er klein war. Seine und meine Eltern waren bekannt und ich habe damals auf ihn aufgepasst.“

Waltraud Mertenschledde geht es eher um den Lesestoff: „Ich war hier immer Leserin, es ist traurig, dass die Bücherei zu ist. Die Stadt hat nur für Krefeld Geld, nicht für Uerdingen.“ Trude Obrecht ist auch treue Zuhörerin. Die 97-Jährige hat auch schon selbst gelesen. „Es waren ,Weihnachtsgeschichten‘ von Hanns Dieter Hüsch. In meinem Alter kann man außer lesen, stricken, fernsehen und hier zuhören nicht mehr viel unternehmen.“ Marianne Frings kennt das Buch „Raumpatrouille“ und möchte hören, wie der Minister es liest. „Es ist ein schöner Ausklang nach diesem warmen Tag.“ Zum Abschluss gibt es für Norbert Walter-Borjans viel Applaus von den rund 30 erschienenen Zuhörern. Außerdem bekommt auch er die Eule der Weisheit im Kleinformat als Dankeschön.

» Am kommenden Montag, 18.30 Uhr erfolgt die nächste Lesung von Texten zu Bäumen und Natur in Kooperation mit dem Verein der Freunde und Förderer des Uerdinger Stadtparks.