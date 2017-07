Trotz des Regens wird geradelt, gechillt, gespeist. Viele Besucher kommen nach Uerdingen.

Kaum lag der Sand für die Rhine Side Gallery auf der alten Industriebrache am Rheindeich, da hat sich dort schon ein junges Paar eingefunden. Es feierte seine einjährige Liebe mit Rosé-Wein und gutem Essen am weiß gedeckten Tisch, während der mächtige Fluss vorbeirauschte und die kleinen Wellen ans Ufer plätscherten. Rheinromantik pur.

Rhine Side Gallery: Sich von anderen Städten abheben

Jetzt braucht keiner mehr Tisch und Stuhl mitzubringen, wie das junge Paar. Der Bereich Am Zollhof ist für die Besucher gerüstet, die dort im Liegestuhl ausruhen und die Aussicht auf das fließende Wasser, die Rheinbrücke und das gegenüberliegende Ufer bei Häppchen und Getränken des Kaufmannsbundes genießen möchten. „Es ist hier die ,Filetlage‘ am Fluss. Sonst steht ,Betreten verboten‘ daran“, berichtet Stadtmarketing-Chef Uli Cloos. „Wir haben das völlig vermüllte Grundstück im Rahmen des Perspektivwechsels verwandelt. Krefeld am Rhein ist die zentrale urbane Botschaft.“

Mit der Rhine Side Gallery sei keine Dauer-Bespaßung verbunden, sondern ein urbanes Erlebnis. „Wir heben uns somit ab von anderen Stränden in Nachbarstädten.“ Die Rhine Side ist vorhanden, die zur Gallery gehörenden Künstler kommen und beginnen am 10. Juli. Sie werden die große, abends farbig angestrahlte Klinkerwand des Erlenwein-Gebäudes bemalen, das kleine weiße Hafenhaus, Wände und Container und auch die Fahrbahn der Unteren Werft.

Cloos: „Das Gelände wird bis zum 16. Juli zum offenen Atelier der 15 Street-Art-Künstler aus neun Ländern.“ Am Folgetag werden sie um 17 Uhr von Oberbürgermeister Frank Meyer begrüßt, der dann den offiziellen Startschuss für die insgesamt neun Wochen dauernde Veranstaltung mit großer Malerei und kleinem Unterhaltungsprogramm – immer samstags um 18 Uhr - Am Zollhof geben wird.

Besucherin Claudia Heister findet: „Es ist eine tolle Idee, die brachliegende Fläche zur Sommerzeit herzurichten. Das sollte man schon längst machen. So wird die schöne Rheinaussicht genutzt. Ich werde mir die Künstler auf jeden Fall bei der Arbeit ansehen und dabei etwas Gutes trinken.“

Radwandertag: Selbst in die Pedale treten statt Tour de France gucken

Am Zollhof ist am Sonntag noch eine besondere Gruppe am Start. Es sind die Radfahrer aus Leidenschaft, die sich zum 26. Niederrheinischen Radwandertag eingefunden haben und sich die passende Strecke aussuchen. Sie treten lieber selbst in die Pedale, als den Profis der Tour de France in Düsseldorf zuzugucken, sagen sie. Erstmals, nach einem Vierteljahrhundert, zeichnet nicht das Krefelder Stadtmarketing verantwortlich, sondern die Niederrhein Tourismus GmbH. Die meisten Teilnehmer radeln im Pulk. Udo Nellessen und Elisabeth Bergers sind mit einem halben Dutzend Gleichgesinnten unterwegs. „Wir fahren wohl die 86 Kilometer bis nach Kempen und zurück. Wir müssen das noch besprechen“, sagt der Mann, der sicher ist, alle Niederrheinischen Radwandertage im Sattel gesessen zu haben. „Ich mache zu 99 Prozent jeden Weg mit dem Rad“, berichtet er. Auf dem kleinen Display am Lenker ist ersichtlich, dass er seit dem 12. März genau 3325 Kilometer radelnd zurückgelegt hat.

Udo Nellessen, , begeisterter Radler