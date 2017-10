Krefeld. Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Krefeld um 4:49 Uhr zu einem Kellerfeuer auf der Vulkanstraße 242 in Krefeld Stahldorf gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Treppenhaus so stark verraucht, dass er für die Bewohner nicht möglich war hierdurch zu flüchten. Im Keller des Hauses brannte Unrat und Gerümpel.

In dem Hochhaus sind 92 Bewohner gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr spielten sich dramatische Szenen ab. Einige Bewohner waren bereits vor dem Gebäude versammelt, weitere hielten sich auf den Balkonen auf und machten auf ihre Situation aufmerksam.

Mit der Hilfe von zwei Drehleitern konnte die Feuerwehr 20 Personen von den Balkonen in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauern an. Die Feuerwehr hat den Brand aber unter Kontrolle. Zur Betreuung von Unverletzten wurde zur vorübergehenden Unterbringung ein Bus der Stadtwerke zur Einsatzstelle beordert. Zurzeit sind von den neun Verletzten mittlerweile acht in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Von den 92 Bewohnern wurden 45 vom Rettungsdienst kontrolliert.

Die ersten Bewohner können wieder in ihre Wohnungen.