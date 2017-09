Zwei Brände hielten die Feuerwehr am Montagabend in Atem. Zwei Menschen wurden verletzt.

Krefeld. Neun Menschen und vier Tiere hat die Feuerwehr in Krefeld aus einem brennenden Mehrfamilienhaus an der Neuen Linner Straße gerettet. Gegen 21.40 Uhr ging der Notruf ein: "Mehrere Personen standen an den Fenstern ihrer Wohnungen und machten durch lautes Rufen und gestikulieren auf sich aufmerksam. In der Erdgeschosswohnung des Gebäudes war Flammenschein sichtbar" - so beschreibt die Feuerwehr die Situation vor Ort.

Nach Angaben vom frühen Dienstagmorgen wurden acht Personen und ein Hund mit einer Drehleiter nach draußen gebracht. Eine weitere Person wurde aus dem stark verrauchten Treppenhaus geführt. Die Feuerwehrleute konnten zudem eine Katze, ein Kaninchen und einen Vogel aus den verrauchten Wohnungen retten.

Zwei der geretteten Menschen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.

Auch ein weiterer Brand beschäftigte am Montagabend die Feuerwehr: Um 20:30 Uhr meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung aus dem Keller seines Einfamilienhauses auf der Boedikerstraße in Krefeld-Linn. Der Brand im Keller ging von einer defekten Waschmaschine aus, teilt die Feuerwehr mit. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. red