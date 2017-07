Krefeld. Am 6. Juli 2017 ist ein neues Gesetz in Kraft getreten: Bürger können demnach straffrei ihre illegal besessenen Waffen und Munition bei den Polizeibehörden abgeben. Auch bei der Polizei Krefeld ist dies seitdem möglich.

Für die Besitzer von Waffen und Munition haben sich mit dem Inkrafttreten eines neuen Waffengesetzes am 6. Juli 2017 entscheidende Veränderungen ergeben: Davon betroffen ist insbesondere die sachgerechte Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition - hier gelten zukünftig höhere Sicherheitsstufen. So müssen zum Beispiel auch erlaubnisfreie Waffen künftig in verschlossenen Schränken aufbewahrt werden. Dennoch wird es für die meisten Waffenbesitzer zunächst nicht erforderlich sein, neue Waffenschränke zu kaufen. Für Waffenschränke, die zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung den alten Vorschriften entsprochen haben, gilt eine Besitzstandswahrung. Zudem wird es für einen befristeten Zeitraum von zwölf Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes möglich sein, straffrei illegal besessene Waffen und Munition bei den Waffen- und Polizeibehörden abzugeben.

Bei der Abgabe von Waffen notiert die Polizei die Personalien des Übergebenden. Es wird der Polizei zufolge jedoch niemand wegen illegalen Waffenbesitzes belangt werden.

Die Polizei bitte darum, die Waffen verdeckt in einem Behältnis, entladen und gesichert zu transportieren. Abgabestellen in Krefeld sind bei der Wache Nord an der Westparkstraße 139, der Wache Süd an der Hansastraße 25 sowie im Polizeipräsidium am Nordwall 1-3.