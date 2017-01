Neues Prinzenpaar erobert die Herzen

Dieter I. und Britta I. haben bei Proklamation allen gezeigt, was in ihnen steckt. Das Motto der Session lautet: Ponzelares Panoptikum.

Bockum. Was so alles in dem neuen Prinzenpaar Dieter I. und Britta I. steckt, davon konnten sich die zahlreichen Gäste der glanzvollen Prinzenproklamation am Freitagabend selbst überzeugen. Das 2014 gegründete Comitée Crefelder Carneval (CCC) hatte dazu ins Mercure-Parkhotel Krefelder Hof eingeladen. Nachdem das Paar unter Begleitung der Prinzengarde die Bühne betreten hatte, ergriff der Prinz sofort das Mikrofon und begann seine Rede ans närrische Volk.

Er hatte gerade mal die Worte „Ich bin stolz, der neue Krefelder Prinz zu sein“ gesagt, da unterbrach ihn CCC-Präsident Rainer Küsters mit den Worten „Do bös et noch jarnet!“. Dieter I. staunte nicht schlecht. Der neue Narrenherrscher hatte doch am 11. im November des Vorjahres schon das Rathaus erobert und war – wie er betonte – doch am gleichen Tag inthronisiert worden.

Regenten sammeln Geldspenden für den Verein „Schenke Leben“

Das närrische Protokoll sieht aber die offizielle Proklamation vor dem Narrenvolk vor. Oberbürgermeister Frank Meyer stand dafür extra schon bereit. Präsident Küsters knickte aber ein, sank auf den Präsidentensessel zurück und ließ das Prinzenpaar gewähren. 1:0 für sie.

Dieter und Britta (Nieendick) grüßten unter dem Beifall der vielen Gäste ihre Eltern und Freunde. Sie lobten die Lustigen Klosterbrüder und alle Sponsoren und baten um Geldspenden statt Blumen. Der Erlös geht an „Schenke Leben“, einem Verein, der sich für Kinder und Jugendliche in einem sozial schwachen Umfeld einsetzt. Als die Prinzessin dann sogar zu ihrem Prinzen blickte und hauchte: „Ich liebe dich mein Prinz“ hatte sie das Herz des Publikums gewonnen.

Oberbürgermeister Meyer hatte das Spiel mitgemacht, stand brav auf der Bühne dabei und übernahm dann doch noch das Mikrofon. Er berichtete in launiger Versform von seinen Tagen mit Wasser, Brot und Grillage-Torte im Rathauskerker, spekulierte über einen möglichen Prixit und war besonders gut drauf.

Sessionslied Wolfgang Jachtmann schrieb und komponierte das neue Sessions-Lied. Hier die erste Strophe: „Twieedusend Jooehr es dat nou her, dooe seit en Lenn ne Legionär: Die Lüh he send net joot, net bös, die maake mech total nervös. Refrain: Denn suo es Krieewel, wir send kin Engelche, wir send kin Düwel. Wir send jrad, wir send net kromm, Ponzelars Panoptikum.

Um genau 22.40 Uhr proklamierte das Stadtoberhaupt das Prinzenpaar. Langanhaltender Beifall schlug den Herrschern entgegen und Präsident Küsters konnte die Leitung des Abends wieder übernehmen.

Als Volker Diefes „Höppe, höppe“ anstimmte, sangen alle im Saal mit

Begonnen hatte die von vielen gut gekleideten Damen und Herren und zahlreichen Uniformträgern besuchte Veranstaltung mit einem spritzigen „Warm up“ durch den Krefelder Allround-Künstler Volker Diefes, den Ex-Prinz Johannes Kockers ankündigte. Diefes sang auch das für die WDR-Hitparade gemeldete Lied „Höppe, höppe“. Fast alle im Saal kannten den Text und sprangen von den Stühlen auf.

Danach war Christian Pape aus Wegberg, ein begnadeter Comedy-Künstler, an der Reihe und erklärte den jüngeren Besuchern die Welt ihrer Eltern.

Dass die Prinzengarde mit einem großen Wachaufzug dabei war und auf der kleinen Bühne ihr großes Können zeigte, muss nicht besonders erwähnt werden. Doch nach der „offiziellen“ Proklamation gingen die neuen Ministerinnen und Minister auf ihre Weise auf das Sessions-Motto „Ponzelars Panoptikum“ ein. Bis gegen Mitternacht wechselten dann Reden und Musik und steigerten sich zu einem fröhlichen Finale.