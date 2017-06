Gesetz Zum 1. Juli tritt das Prostituiertenschutzgesetz bundesweit in Kraft. Intention des Gesetzgebers ist dabei einerseits die Stärkung des Schutzes der Prostituierten, andererseits die Notwendigkeit, Kontrollmaßnahmen durch Anmeldepflicht der Prostituierten, gesundheitliche Beratung und verschiedene Vorgaben der Zuverlässigkeit der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes vorzugeben. In diesem Zusammenhang habe der Gesetzgeber die Wohnungsprostitution nicht als Problem besonders herausgestellt, heißt es von der Stadt. Die Ausübung von Prostitution ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt. Von einem Verbot hält SkF-Vorsitzende Ulla Dietz nichts: „Wenn man Prostitution verbietet, wird man sie an den Rand drängen. Dort ist sie dann weniger durchschaubar, die Frauen können noch stärker unter Druck gesetzt werden.“ Prostitution werde es „immer im illegalen, dunklen Bereich geben“.

Zahlen Der Runde Tisch Prostitution NRW schätzt die Zahl der Sexarbeiterinnen auf 25 000 bis 45 000 landesweit, die Bundesregierung geht in ganz Deutschland von 200 000 Prostituierten aus.