Spielecke für die Kleinen, Fitness und Wellness für die Großen. Karen Lüthke hat mit ihrem Konzept eine Marktlücke entdeckt.

Fischeln. Gemütlich einen Kaffee trinken und dabei unbesorgt die Kinder spielen lassen. Dafür gibt es jetzt das Café „Mama & Mini“, das mitten in einem Wohngebiet in Fischeln zu finden ist. Im Februar hat Karen Lüthke das Café an der Erkelenzer Straße eröffnet. „Vom ersten Tag an sind Gäste gekommen“, freut sich die dreifache Mutter, die die gesamte Einrichtung selbst konzipiert hat.

Der Hauptraum ist hell und freundlich gestaltet. Auf der einen Seite ist die Theke mit Sitzgelegenheiten, auf der anderen gibt es viel Platz zum Spielen. Die Möbel, Lampen und anderen Wohnaccessoires sind im Vintage-Stil gehalten. Obwohl hier viel Holz dominiert, wirkt es modern und gemütlich. Auch bei den Spielsachen herrscht nicht Plastik vor, es gibt eine Holzeisenbahn, aber auch ein kleines Bällebad. Die Spielsachen und Bücher sind für die Kinder in Reichweite, wogegen die Mütter auf kleinen Regalen ihren Kaffee in sicherer Höhe abstellen können. Solche Details zeigen, dass hier jemand mit eigener Kindererfahrung an alles gedacht hat.

Massagen, Gymnastik und Pilates werden für Mütter angeboten

Weitere hübsche Akzente findet man auch in den Nebenräumen. So hängt im gut ausgestatteten Wickelraum ein schöner Spiegel mit Goldrahmen und für die Mütter gibt es noch einen kleinen gemütlichen Massageraum. Hier werden Massagen vor und nach der Geburt angeboten, nur ein Beispiel für ein insgesamt umfangreiches Kursprogramm. Denn das Café ist nur ein Bereich eines Angebots, das neben dem Geselligen auch auf die körperliche Fitness von Müttern setzt. So gibt es Kurse für Rückbildungsgymnastik, „Fitdankbaby“-Kurse oder Pilates für Mütter. Aber auch Stillberatungen gibt es. Dieser besondere Akzent ist auf Karen Lüthkes eigene Biografie zurückzuführen. Als Tochter des am Krefelder Theater viele Jahre tätigen Sängers Peter Lüthke hatte sie zunächst selbst einen künstlerischen Beruf im Sinn. „Ich wollte Tänzerin werden“, erzählt sie. Erste Grundlagen bekam sie in der Ballettschule ihrer Mutter vermittelt. Sie besuchte bereits eine Ballettakademie, als gesundheitliche Probleme diesen Traum zunichtemachten.

Karen Lüthke wandte sich der Fotografie zu und ging zum Studium in die Niederlande. In Den Haag macht sie ihren Master in Fotografie. Durch ihren damaligen Mann kam sie zur Osteopathie. Trotz ihrer drei Kinder, die inzwischen sieben, fünf und drei Jahre alt sind, bildete sie sich in dem Themenbereich rund um Mutter und Kind umfassend aus. Vor drei Jahren kam sie aus den Niederlanden nach Krefeld zurück und lebt jetzt in Fischeln, dem Stadtteil, in dem sie aufgewachsen ist.

Auf das Thema Mutter-Kind-Café ist sie durch eine Freundin aufmerksam geworden, die ihr so eine Einrichtung in Düsseldorf gezeigt hat. Derzeit macht sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin und möchte auch noch ihren Abschluss in Osteopathie machen.

» Öffnungszeiten: Di 10.30 Uhr bis 14 Uhr; Mi und Do 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Fr. und Sa 14.30 bis 17.30 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen. Für das Café ist ein Eintritt von 2 Euro zu zahlen.