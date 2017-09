Neuer Kinderstadtplan für Fischeln +++ Umleitung der Buslinie 047 auf Cerestarstraße +++ Infoabend für Neulinge der Bismarckschule

Neuer Kinderstadtplan für Fischeln

Fischeln. Der neue Kinderstadtplan für Fischeln ist da. Stellvertretend für die Grundschulen des Stadtteils nehmen ihn die Kinder der 4. Klasse der Südschule am Freitag, 29. September, in Empfang. Der achte Kinderstadtplan im Rahmen des Projekts „Krefelder Fairkehr“ soll dazu beitragen, dass die Fischelner Kinder sich mit Unterstützung von Lehrern und Eltern gut in ihrem Umfeld orientieren und sichere Wege durchs Quartier wählen können. Die Finanzierung des Kinderstadtplans hat der Chemiepark übernommen. Mit Mario Bernards, Leiter Politik und Bürgerdialog des Chemieparks, stellen Markus Schön, Leiter des Fachbereichs Jugendhilfe, und Angela Schäfer vom Kinder- und Familienbüro den Schülern und Lehrern dar Südschule das Kartenmaterial vor, das an alle Grundschulen des Stadtteils verteilt wird und im Kinder- und Familienbüro im Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, erhältlich ist.

Umleitung der Buslinie 047 auf Cerestarstraße

Linn. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Cerestarstraße muss die Buslinie 047 ab heute voraussichtlich vier Wochen lang eine Umleitung fahren. Die Haltestellen „Greiffenhorst“ und „Weidenbruchweg“ entfallen. Fahrgäste sollten die Haltestelle „Am Steinacker“ nutzen.

Infoabend für Neulinge der Bismarckschule

Cracau. Die Bismarckschule, Bismarckstraße 67, lädt alle Eltern zukünftiger Schüler zum Infoabend am Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr in die Schule ein.