Neue Synagoge in Krefeld: Geschichte der Krefelder Juden unter einem Dach

Die Neue Synagoge in Krefeld wurde 2008 eingeweiht. Darin finden sich auch Elemente aus den 1938 zerstörten Gotteshäusern der Stadt.

Krefeld. „Als Kind habe ich Synagogen brennen sehen – jetzt habe ich die Chance, beim Wiederaufbau zu helfen.“ Mit diesem Satz begründete der Krefelder Rechtsanwalt Kurt Kähler sein Engagement für die Jüdische Gemeinde. 70 Jahre mussten die Krefelder Juden ohne eigenes Gotteshaus auskommen. Die vormals fünf Synagogen der Stadt waren bei den Novemberpogromen 1938 zerstört worden. Kähler gründete die nach dem jüdischen Arzt benannte Dr.-Isidor-Hirschfelder-Stiftung, die Anfang der 2000er Jahre den Bau der Neuen Synagoge an der Wiedstraße in die Hand nahm. Mit verschiedenen Elementen wurde die Geschichte der Jüdischen Gemeinde in Krefeld in der Neuen Synagoge unter einem Dach vereint.

Das erste Element findet sich an der unscheinbaren Fassade des Hauses. In den Sandstein wurde die Inschrift der Synagoge, die früher an der Petersstraße stand, übernommen. „Herr, ich liebe deines Hauses Stätte und den Ort, wo deine Herrlichkeit thront“, steht dort auf Hebräisch und Deutsch.

Im Inneren folgt das nächste Zitat aus der alten Synagoge in Stadtmitte. Durch bunte Fenster fällt das Sonnenlicht warm in das Foyer. Sie sind ein besonders wertvolles Element. „Es sind authentische Repliken der Fenster der Synagoge an der Petersstraße“, sagt Michael Gilad, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Krefeld. Die Pläne des Künstlers Thorn Prikker, der sie entworfen hatte, waren im Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum aufbewahrt. Die Firma, die die alten Fenster hergestellt hatte, gab es noch – sogar Originalmaterial war noch vorrätig.

Oben auf einer Empore unter einem großen Davidstern befindet sich eine Art Museum mit verschiedenen Gegenständen, die der Gemeinde übergeben wurden. Darunter sind auch Überbleibsel der alten Linner Synagoge. Zwei große Steinkugeln, die einmal auf der Spitze der Säulen des Gebäudes standen, sind hier ausgestellt. Als das Gelände neu bebaut werden sollte, wurde außerdem der Grundstein der dortigen, ehemaligen Synagoge gefunden. Auch er hat hier einen neuen Platz gefunden.

Das Sonnenlicht von draußen taucht die kleine Ausstellung in ein angenehm warmes Licht. Einerseits durch die Buntglasfenster, andererseits durch viele kleine Dreiecke, die mit Alabaster verkleidet sind und sich im Ganzen zu Davidsternen zusammenfügen.

Geschichte

Heute Als Textilfabrikanten kamen viele Mennoniten nach Krefeld. Schon im 19. Jahrhundert waren sie eng mit der Jüdischen Gemeinde verbunden. Ein Krefelder Mennonit war Hermann von Beckerath. Während der Revolution 1848 war er Reichsfinanzminister. Er setzte sich seinerzeit stark dafür ein, die Rechte der Juden und der Mennoniten gleichzustellen. Zum Dank überreichte ihm das Jüdische Konsistorium eine Urkunde für seinen Einsatz. Stolz berichtet Michael Gilad, dass das Original ab Oktober in der Synagoge in Krefeld ausgestellt werden wird. Auch heute sind die beiden Gemeinden in Krefeld eng verbunden. Während des Baus der Synagoge konnten viele Veranstaltungen der Jüdischen Gemeinde in den Räumen der mennonitischen Kirche in Krefeld abgehalten werden.

Der große Stern unter der Decke hat übrigens nicht nur symbolischen Wert, sondern auch eine Funktion. „Hier haben wir eine Zwischendecke herausgenommen. Der Stern stützt die Seitenwände“, sagt der Architekt Klaus Reymann. Durch das Foyer hindurch tritt man in den Versammlungsraum, den Kurt-Kähler-Saal. Dort finden regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen statt. Seitlich davon befinden sich ein Café und eine koschere Küche – gemeinsam bildet der Bereich den „Ort der Begegnung“, der neben dem „Ort des Lernens“ und dem „Ort des Betens“ üblicherweise Teil jüdischer Gemeindezentren ist.