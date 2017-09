Fischeln. Die Bezirksvertreter in Fischeln haben grundsätzlich zugestimmt, dass die Grundstücksgesellschaft Krefeld (GGK) das neue Gewerbegebiet in Fichtenhain erschließt und den Bau der Kommunikationsstraße A und B sowie der Medienstraße finanziert. Kosten: 640 000 Euro. Nach der Fertigstellung wird die Stadt die Straße nach und nach übernehmen. Johannes Eisenhuth (Linke) kritisierte in der Sitzung, dass man eine solche Verpflichtung eingehe, ohne zu wissen, wie hoch das Interesse an den Grundstücken sei und ob und wann sich die Investition durch Gewerbesteuereinnahmen amortisiere. Benedikt Lichtenberg (CDU) wollte auf Bäume zwischen den Parkbuchten verzichten, weil sie immer wieder von rangierenden Lastwagen abgefahren würden. Monika Sellke, stellvertretende Fachbereichsleiterin Tiefbau, sagte, man habe genügend Platz vorgesehen. vlo