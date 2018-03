Die FDP-Niederrhein zeichnet NRW-Minister und den Chefredakteur der Rheinischen Post bei der Coprayer Hofrunde aus.

Dieser Abend in der Burg Linn sollte für RP-Chefredakteur Michael Bröcker ein ganz Besonderer werden. Nun muss er kurzfristig absagen, die Grippewelle fordert ihr nächstes Opfer und Bröcker muss sich vertreten lassen. Und das als liberaler Ritter. Solcher ist er ab heute. Die FDP Niederrhein kürt Bröcker bei der Coprayer Hofrunde in der Burg Linn zum „Ritter der spitzen Feder“ und mit Dr. Joachim Stamp – Stellvertretender NRW-Ministerpräsident und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration – einen der ihren zum „Ritter der spitzen Zunge“.

Otto Fricke: „Sie haben befürchtet, jetzt fängt er gleich an zu singen“

Aber auch der Chefredakteur der Rheinischen Post ist ein guter Bekannter. Bröcker ist der Autor von Philipp Röslers Biographie „Glaube.Heimat.FDP“, seine Ehefrau Tina war drei Jahre lang FDP-Pressesprecherin in der Bremer Bürgerschaft. Die Gattin eines weiteren FDP-Parteichefs, Dagmar Rosenfeld-Lindner, war Kolumnistin bei der Rheinischen Post. Vertreten wird Bröcker, der zweifache Familienvater, in der Chefredaktion und in der malerischen Burg Linn von Horst Thoren.

Der Rittersaal ist nicht voll besetzt, auch viele der geladenen Gäste haben krankheitsbedingt abgesagt. Otto Fricke moderiert die auch konzeptionell abgespeckte Hofrunde und fängt den Verzicht auf den musikalischen Rahmen mit einem Witz ab: „Sie haben wahrscheinlich befürchtet, jetzt fängt er gleich an zu singen.“ Bezirksvorsitzender Dietmar Brockes bekennt ehrlich und ergänzend: „In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung zunehmend angestaubt, aber wir haben uns Gedanken gemacht.“ Was Brockes meint, ist der Verzicht auf die Laudatio auf den FDP-Ritter, in diesem Falle Stamp, zugunsten eines Impulses des Ministers und einer Diskussionsrunde im Anschluss.

Horst Thoren: „Auch die Medien spüren den Vertrauensverlust“

Stamp seinerseits erklärt das Motto des Abends: „Chancen“. Er beklagt die stärkere Wahrnehmung negativer Nachrichten in den digitalen Medien am Beispiel der Essener Tafel. „Eine teilweise hysterische Debatte, in der Gift und Geifer in sozialen Medien das Kommando übernommen haben. Frei nach dem Motto: Jetzt nehmen uns die Ausländer noch die letzten Lebensmittel weg.“ Wir, findet Stamp und meint damit die Politik gleichsam wie das Auditorium, „müssen dieser Aufregung mit Vernunft begegnen. Ängste nicht schüren, sondern sie ernst nehmen. Lösungsorientiert argumentieren“.