Fischeln. Sieben Jahre lang war St. Clemens, die Pfarrkirche der Gemeinde Maria Frieden, ohne eigene Orgel, das ist nun vorbei. Durch die Unterstützung und Spenden zahlreicher Beteiligter konnte 2014 ein Auftrag an die Mönchengladbacher Orgelbaufirma Martin Scholz gegeben werden. Jetzt ist das neue Instrument fertig. Am Samstag, 14. Oktober, wird es beim Kirchweihfest in der Clemenskirche geweiht. Das Festhochamt mit dem Aachener Weihbischof Karl Borsch beginnt um 17.15 Uhr. An den drei Sonntagen nach der Weihe wird die neue Orgel in Konzerten vorgestellt, Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Wer noch eine Orgelpfeifenpatenschaft übernehmen möchte, kann das jetzt noch, bevor die Tafel mit den Namen der Paten fertiggestellt und angebracht wird.