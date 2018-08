Die Deutsche Bahn AG reagiert auf einen WZ-Artikel zu den Missständen. Ein Leser wendet sich direkt an Vorstand Pofalla.

Krefelds Hauptbahnhof ist kein Schmuckstück. Obendrauf gab’s zuletzt viel Frust und Pendlerärger. Dabei ist die große Bahnhofsuhr, deren Zeiger zu jeder Tages- und Nachtzeit auf zwölf Uhr stehen, vielleicht nur das auffälligste Symbol für die vielen kleinen Dinge, die täglich schief laufen. Die WZ hatte zuletzt in einem Erfahrungsbericht die täglichen Unwägbarkeiten zusammengetragen. Das hat Krefelds ehemaligen CDU-Geschäftsführer Peter Koenen als betroffenen Pendler auf den Plan gerufen, sich an seinen Parteifreund Ronald Pofalla zu wenden. Der ist Vorstand der Deutsche Bahn AG und lässt antworten, dass man auf vielen Ebenen an der Beseitigung der Probleme arbeite.

Die WZ hatte unter anderem festgestellt, dass sich vor allem das „Gleis 5 mit der Linie RE 7 über Neuss und Köln nach Münster/Rheine ab dem Nachmittag zum Hotspot für verärgerte, gar verzweifelte Pendler entwickelt. Während die Züge vormittags Richtung Krefeld fast immer pünktlich fahren, sind am Abend teils gravierende Verspätungen fast programmiert. Und: Bahnkunden werden darüber nur unzureichend informiert.“ Die elektronischen Anzeigen, die erst im Winter an allen drei Bahnsteigen erneuert wurden, funktionierten an den Gleisen 4 und 5 nicht. Reisende erfahren im letzten Moment über die App, dass Züge umgeleitet werden, Durchsagen seien zudem wenig verlässlich.

Verantwortliche wollen Probleme bis Ende Oktober lösen

Die Informationen, die der WZ auf Anfrage zu den Pannen gewährt werden, sind eher spärlich seitens der Bahn. Umso ergiebiger ist das Antwortschreiben, dass ein Konzernbevollmächtigter nun im Auftrag Pofallas an Koenen aufgesetzt hat. Die im WZ-Bericht aufgelisteten Unregelmäßigkeiten werden erst gar nicht abgestritten, sondern bedauert. Die so genannten Zugzielanzeiger seien tatsächlich an den Gleisen eins bis fünf erneuert worden, „allerdings konnten die vorhandene Ansteuerung und die Datenleitungen noch nicht ersetzt werden, sodass ein stabiler Betrieb nicht immer sichergestellt“ sei. Daher sei nun entschieden worden, auch die Datenleistungen und Steuerungen vollständig zu erneuern, diese Arbeiten könnten Ende September erledigt sein.

Die Funktionalität und Akustik der neuen Lautsprecheranlage werde regelmäßig geprüft, vorliegende Informationen über Störungen und Zugfahrten im Betriebsablauf erfolgten jetzt über ein vollautomatisches System.

Und angezeigt werden könne eben nur das, was auch vorliege. Hier nimmt der Bahn-Sprecher deutlich auch die unterschiedlichen Verkehrsunternehmen mit in die Pflicht. Die Qualität der Informationsübermittlung müsse gesteigert werden.

Die große alte Uhr soll bis Oktober repariert sein, am Südausgang und in der Empfangshalle werden ebenfalls bis Oktober zwei zusätzliche Info-Monitore installiert.