Bei der feierlichen Grundsteinlegung bekennen sich dm und Woolworth zum Standort.

Krefeld. Es ist ein weiterer Schritt zur Fertigstellung des Forums Krefeld: Bei mehr als sommerlichen Temperaturen fand am Dienstag die Grundsteinlegung auf einer neuen Bodenplatte statt. Urkunde, Baupläne, Ausgaben der Krefelder Tageszeitungen und von jeder Euro-Münze ein Exemplar wurden in einer stählernen Grundsteinrolle eingemauert. Danach feierte die Festgesellschaft bei einer Grillparty das „weitere herausragende Bauprojekt in der Innenstadt“, wie Oberbürgermeister Frank Meyer sagte. Am 4. September 2012 schlug die gedankliche „Geburtsstunde“ für das Gebäude.

Eine Apotheke zieht ein, Gespräche mit Parkhausbetreiber laufen

Erst 2016 wurde das alte abgerissen und Platz gemacht. Im Bereich zwischen König-, St.-Anton- und Friedrichstraße wächst jetzt das neue Forum in die Höhe. Mitte 2018 soll es fertig sein. Nicht nur die Bauarbeiten gehen zügig voran; das Haus ist bis auf 500 Quadratmeter auch vermietet. „Mit Edeka Rhein-Ruhr konnte bereits zu einem frühen Projektstadium der Ankermieter für das Basement gefunden werden“, berichtet Stefan Mühling, Geschäftsführer der Developer Projektentwicklung, die sowohl als Investor als auch als Bauherr fungiert.

„Nun können wir bestätigen, dass dort weitere Mieter einziehen. Neben der Drogeriemarktkette dm und der Kleeblatt-Apotheke steht auch das Kaufhaus Woolworth als Mieter fest. Zudem befinden wir uns mit einem zukünftigen Parkhausbetreiber in den letzten Abstimmungen.“ Mit dem Einzug von Edeka hat der Nahversorgungsmangel in der Innenstadt ein Ende. Betreiber Heiner Kempken wird sein neues Geschäft auf rund 1800 Quadratmetern führen. „Es ist mein siebtes Edeka in der Stadt“, sagt er.

Studien-Institut Niederrhein ergänzt das Angebot im Forum

Ergänzt wird das Forum durch das Studieninstitut Niederrhein, das in den Sommerferien 2018 von der anderen Straßenseite aus dem Seidenweberhaus herüberziehen wird. Mühling: „Gleichzeitig freuen wir uns auch auf die neue Filiale der Sparkasse an der Friedrichstraße, die als direkter Nachbar zu einer hohen Frequenz im Forum Krefeld beitragen wird. Sie wird diesen wichtigen Standort in der Innenstadt beibehalten und ihren Kunden dort zukünftig auf über 1000 Quadratmetern und auf drei Ebenen zur Verfügung stehen.“

Oberbürgermeister Frank Meyer erinnerte an den fast schon historischen Boden, der das Stammhaus der Sparkasse getragen habe. „Hier macht die Stadt jetzt den nächsten Schritt zu einem deutlich attraktiveren Zentrum“, erklärt der OB. „Es geht nach oben. Wir freuen uns auf das Forum, es ist ein gutes Signal für Krefeld.“

Ludwig Florack von der gleichnamigen, beteiligten Bauunternehmung, hat in Krefeld noch viel vor. Er gründete an der Kleinewefersstraße eine Niederlassung mit zehn Mitarbeitern als Stützpunkt. „Wir wollen uns hier einnisten und das Stadtbild verbessern“, erklärte er mit einem Lächeln.