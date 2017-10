Das Unternehmen eröffnet eine "Filiale der Zukunft". Die 700 Meter entfernte Filiale an der Saumstraße bleibt bestehen.

Krefeld. An der Kochstraße 46 eröffnet am Samstag, 13. Oktober, um 8 Uhr eine neue Aldi-Filiale. Dabei handelt es sich um eine sogenannte „Filiale der Zukunft“. Dazu gehört laut dem Unternehmen, dass sich Obst und Gemüse weiter hinten in den Läden befindet und eine „Coolbox“ mit Snacks und Getränken Angebote für eine kleine Pause bietet. Holzoptik, eine automatische Lichtregulierung und beleuchtete Deckenabhängungen sind weitere Merkmale der Ausstattung.

Nur wenige Meter entfernt befinden sich am Fütingsweg eine Edeka-Filiale und ein dm-Drogeriemarkt. Die Aldi-Filiale an der Saumstraße bleibt nach zunächst anders lautenden Plänen des Unternehmens weiterhin bestehen. pasch