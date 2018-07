Seit Februar wird die Integrationsarbeit in Krefeld im Netzwerk „samo.fa“ gebündelt. Ob das Projekt 2019 weitergeht, ist ungewiss.

Mitte. Es ist etwas in Bewegung gekommen im Jahr 2015 in vielen Kommunen, auch in Krefeld: Als in Folge des syrischen Bürgerkrieges und der prekären humanitären Lage in diversen nordafrikanischen und vorderasiatischen Staaten zahlreiche Geflüchtete in Deutschland Asyl suchten, packten viele Menschen mit an, richteten etwa Unterkünfte ein und engagierten sich anderweitig und vielfältig, um die Geflüchteten zu integrieren.

Seit zwei Jahren wird die integrative Arbeit vieler Privatpersonen und Organisationen im bundesweiten Netzwerk „samo.fa“ gebündelt und koordiniert, seit Februar sind auch Krefelder Aktive Teil dieses Netzwerks. Tagrid Yousef, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums Krefeld, stellte nun gemeinsam mit dem lokalen Koordinator für Migrantenorganisationen Mohamed El Boujddaini und weiteren Vertretern des Netzwerks und der Stadt die Grundzüge des Projekts vor, das noch wenige Monate läuft.

„samo.fa“, das steht für die „Stärkung der Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit“ und koordiniert im Verbund die Tätigkeit von lokalen Migrantenorganisationen, die sich der Arbeit mit Geflüchteten verschrieben haben. Im Rahmen dessen werden in Kooperation mit örtlich ansässigen Migrantenorganisationen integrationsfördernde Projekte in den vier Bereichen Bildung, Wohnen, Gesundheit und Arbeit initiiert und im Dialog mit den öffentlichen Behörden organisiert. Das „samo.fa“-Netzwerk umfasst mittlerweile 32 Städte.

Ziel des Projektes ist es, die kulturelle Vielfalt Deutschlands zu nutzen, indem Menschen, die in der Vergangenheit nach Deutschland immigriert sind, ihre Erfahrungen mit der Eingewöhnung in einem zunächst fremden Land teilen und folglich den neuen Zuwanderern bei der gesellschaftlichen Akklimatisierung zu helfen.

In Krefeld ist „samo.fa“ zwar erst seit relativ kurzer Zeit aktiv, die geplanten Projekte, deren Finanzierung über eine Förderung des Bundes erfolgt, scheinen allerdings schon an Fahrt zu gewinnen.

„Wir reden viel zu häufig über und nicht mit den Geflüchteten.“

Tagrid Yousef bemängelt fehlende Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen verschiedener Herkunft.

Zum Ende des Ramadans habe man in einer Gemeinde ein Fest gemeinsam mit Geflüchteten veranstaltet, an dem insbesondere Kinder teilhaben konnten, so El Boujddaini. Demnächst seien diverse Informations- und Aufklärungsveranstaltungen sowie eine Dialogkonferenz mit wichtigen politischen Akteuren geplant. Laut Tagrid Yousef ist zudem eine Neuauflage der „Mein Beruf – Meine Zukunft“-Veranstaltung vorgesehen, in deren Rahmen in Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen Geflüchteten das Bildungs- und Ausbildungssystem nahegebracht werden soll.