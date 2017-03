Krefeld. Am frühen Samstagmorgen haben unbekannte Täter versucht, aus einem Pkw in Hüls ein festeingebautes Navi zu stehlen. Der VW war auf der Straße Unterm Steeg geparkt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Alarmanlage des Fahrzeuges gehört. Als er nachschaute, sah er zwei männliche Personen, die sich an dem VW zu schaffen machten. Nachdem die beiden Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie.

Die Beifahrerscheibe des Pkws war aufgebrochen und das Navi schon halb ausgebaut. Die sofort eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.