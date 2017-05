Krefeld. Ein Pkw ist aufgrund eines technischen Defekts am Freitag gegen 13.20 Uhr auf dem Nauenweg in Brand geraten. Der Fahrer konnte den Wagen nach einer Rauchentwicklung im Motorraum noch am Seitenrand abstellen, bevor der Wagen Feuer fing. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschten den Pkw-Brand mit Hilfe eines Schnellangriffrohres. Nach Angaben der Rettungskräfte wurde durch den Brand niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. hoss