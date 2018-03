Der Kurs im Botanischen Garten startet am 13. April.

Bockum. „Den Garten erleben und ein Naturtagebuch gestalten“ – unter diesem Motto steht die Natur-Werkstatt für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Sie sollen dabei den Botanischen Garten als einzigartiges Naturidyll, besonderen Ort der Ruhe und individuellen Erlebnis- und Bildungsort entdecken. Kreatives Arbeiten draußen im Garten oder drinnen im Hans-Höppner-Pavillon ermöglicht einen innovativen und erlebnisreichen Zugang zu Natur, Kunst und Kultur.

Ab dem 13. April treffen sich die Kinder einmal im Monat am Freitagnachmittag und erleben den Garten mit allen Sinnen. Es wird gemalt, gebastelt und genäht, aber auch gepflanzt, geerntet und gekocht. Jedes Kind gestaltet ein eigenes Naturtagebuch, genannt Lapbook. Damit nimmt die Gruppe im Oktober am Wettbewerb „Naturtagebuch“ des BUND teil. Am ersten Treffen überlegen die Kinder, welche Themen im Mittelpunkt der Natur-Entdeckungsreise durchs Jahr stehen. Die weiteren Termine sind der 11. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 7. und 28. September und 12. Oktober. Die Gebühr beträgt 53 Euro und beinhaltet die Arbeitsmaterialien. Weitere Information gibt es unter der Rufnummer 62 940. Eine Anmeldung ist hier ebenfalls möglich.