Krefeld. Die aus Krefeld stammende Nashorn-Kuh Kibibi hat in ihrem neuen Zuhause, dem Zoo der estnischen Hauptstadt Tallinn, Nachwuchs bekommen. 2013 war das damals zwei Jahre alte Spitzmaulnashorn Kibibi umgesiedelt worden und traf in Tallinn auf den aus dem Berliner Zoo stammenden Bullen Kigoma. Das gemeinsame Kind wurde am vergangenen Samstag um 15.09 Uhr mit einem Gewicht von 40 Kilo geboren. Noch hat es keinen Namen - und kein Horn.