Karnevalsprogramm begeistert Jecken in voller Mehrzweckhalle.

Verberg. Rappelvoll war die Mehrzweckhalle am Luiter Weg – der Einladung der KG Verberg sind auch in diesem Jahr wieder hunderte Narren gefolgt. Bekannte Künstler aus Funk und Fernsehen gestalteten ein närrisches Programm. Markus Krebs als Hocker-Rocker, Knacki Deuser, die Dröpkes, Christian Pape und das Original Eschweiler Fanfarencorps holten die Narren von den Stühlen.

Im Regieraum laufen alle Fäden fürs närrische Treiben zusammen

Hoher Besuch kam natürlich auch – das Krefelder Prinzenpaar Dieter I. und Britta I. gaben sich die Ehre. Der Elferrat der KG Verberg mit Präsident Ralf Mühlenberg begleitete den Abend. Hinter den Kulissen ging es indes hoch her. Im Regieraum liefen alle Fäden des Abends zusammen. Die Programmpunkte mussten koordiniert werden. Letztlich lief alles wie am Schnürchen, die Narren in der Halle waren begeistert. Nach dem offiziellen Programm war dann auch noch lange nicht Schluss.