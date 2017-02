Nachtleben: Viele Karnevalspartys am Wochenende

Königsburg: Heute Abend findet ab 19 Uhr an der Königstraße 8 eine Altweiberparty statt. Am Wochenende gibt es keine Party in der Burg, erst wieder am Rosenmontag ab 16 Uhr, dann heißt es „After Zugparty“ für Jecke ab 16 Jahren.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: In dem Club am Hauptbahnhof stehen auch alle Zeichen auf Karneval. Am Samstag findet ab 22.30 Uhr Code Red statt. Verkleidete zahlen fünf Euro Eintritt. Rosenmontag geht es dann ab 16 Uhr weiter. Der Eintritt ist frei.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: In dem Club an der Dießemer Straße 13 wird am Samstag ab 22 Uhr „idance“ gefeiert. Montag gibt es dann ab 19 Uhr eine Rosenmontagsparty ab 18 Jahren, Eintritt 4 Euro.

kulturfabrik-krefeld.de

Magnapop: Ein Anti-Karnevals-Rave findet heute ab 18 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 24

magnapop.de

Mikroport: Eine Karnevalsparty steigt am Freitag ab 21 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 22. Samstag geht es mit dem Carnival of Evil weiter. Am Rosenmontag gibt es einen Rosenmontagsrave. Der Eintritt ist frei.

mikroport-entertainment.com

Weitere Partys heute finden am Nordbahnhof und an der Rennbahn statt.