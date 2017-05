Magnapop: Bei der Magnacarde stehen am Freitagabend wieder Retro-Games im Fokus. Am Samstag sorgen Jane. & Charley mit ihrer favourite Playlist für reichlich Feuer im Club. Gemixt wird Sound aus Hip Hop, Trap, Future Bass und Dancehall. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei.

facebook/magnapop

Schlachthof: Im Club an der Dießemer Straße 9 gibt es am Freitag bei der Schlachtplatte ordentliche Partytunes mit coolen Classics und brandneuen Songs. Am Samstag präsentieren The Busy Twist die Sounds der vibrierenden Club-Szene Londons im Schlachthof. Eintritt: 8 Uhr, Start: 23 Uhr.

schlachthof-krefeld.de

Königsburg: Am Freitag steigt in der Königsburg (A: Waldschenk) mit Jelly Beatz der süßeste Abriss aller Zeiten! Es ist die erste Abi Beatz Veranstaltung in diesem Jahr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro. Am Samstag gibt es eine Barfly-Revival-Party in den Katakomben der Königsburg.

krefelder-koenigsburg.de

Kulturfabrik: Samstag tritt die Band Fehlfarben an der Dießemer Straße 13 auf, deren Album „Monarchie und Alltag“ von der Musikzeitschrift Rolling Stone als wichtigstes deutschsprachiges Album eingestuft wurde. Einlass: 19 Uhr, Abendkasse: 33 Euro. Samstag heißt es: „Back to the 80s“.

kulturfabrik-krefeld.de