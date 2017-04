Magnapop: Am Freitag tritt Fury im Magnapop auf. Die Jungs aus Orange County kommen in feinster Youth-Crew-Hardcore-Tradition daher. Einlass: 19.30 Uhr. Tickets an der AK kosten 15 Euro. Am Samstag spielen The Bunnymen Punk bei der Punk It Up. Der Eintritt ist frei.

facebook/magnapop

Schlachthof: Das Beste aus allen Musikgenres gibt es am Freitag bei der Schlachtplatte im Club an der Dießemer Straße. Am Samstag gibt es ab 23 Uhr bei der Basssport besten Deutschrap.

schlachthof-krefeld.de

Meilenstein Club: Mit „Well done“ gibt es am Samstagabend wieder eine Party für Freunde von Blackmusic. Einlass im Meilenstein, am Hauptbahnhof 1, ist ab 22.30 Uhr.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: In der Kufa heißt es am Samstag zum ersten Mal „Sound and Vision“ – Die neue Party wird von Philip Lethen veranstaltet. Einlass 22 Uhr, Eintritt: 8 Euro.

kulturfabrik-krefeld.de

Mikroport: Im Mikroport gilt am Freitagabend „Spontaner Bunker Abriss“. Ab 22 Uhr geht’s los. Eintritt und Mindestverzehr gibt es keinen. Samstag gibt es dann bei Code Red Hardcoretechno. Bis 24 Uhr kostet der Eintritt acht Euro, danach zehn.

mikroport-entertainment.com