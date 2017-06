Königsburg: In dem Club an der Königstraße 8 findet am Sonntag das 118. Gay Happening statt. Los geht es um 22 Uhr.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: Black Music wird am Sonntag bei der Notorious-Party in dem Club am Hauptbahnhof geboten. Los geht es um 23 Uhr.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Pfingst Jam heißt eine Party am Samstag im Club an der Dießemer Straße 13. Los geht es um 22 Uhr.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Die Schlachtplatte feat. Meskla wird am Freitag im Club an der Dießemer Straße 9 serviert. Am Samstag gibt es dann ab 23 Uhr die Global-Player-Party.

schlachthof-krefeld.de

Mikroport: Am Freitag lädt der Club an der Dießemer Straße 22 zur Party Tanzdrang. Am Samstag geht es dann weiter mit Code Red und Technomusik. Weitere Informationen gibt es unter:

mikroport-entertainment.com