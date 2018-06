Kulturfabrik: Am Samstag, 22 Uhr, gibt es zur Beachparty an der Dießemer Straße 13 Mainstream-Musik in der großen Halle, Club-Sounds im Club und feinste Lounge- und Chill-Out-Musik am Strand. Dazu können die Gäste unter Palmen im Liegestuhl relaxen und es sich gutgehen lassen. Die Getränkeauswahl wird um einige Specials ergänzt, Hawaii-Ketten runden das Urlaubsgefühl ab.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Morgen, 23 Uhr, steht in dem Club an der Dießmer Straße 9 wieder das Basssport Deutschrap Spezial an. Im Club wird dann das Beste aus 30 Jahren Hits gemixt. Am Samstag, 23 Uhr, gibt es bei „Yum Yum“ Musik aller erdenklichen Genres und Stile.

schlachthof-krefeld.de

Bosi Club: Der „Easy Friday“ steht morgen, 23 Uhr, in dem Club am Ostwall 64-66 auf dem Programm. Elektronische Musik gibt es am Samstag, 23 Uhr..

facebook.com/BoSiClubKR

Meilenstein: Tatütata: Mit „Blaulicht Alarm“ feiert der Club am Hauptbahnhof morgen, 22.30 Uhr eine Party für Helfer aus allen Bereichen und deren Freunde – egal, ob Krankenschwester in der Ausbildung oder junger Polizist als angehender Kommissar. Achtung! Am Samstag, 23 Uhr, geht es mit dem Format „Code:Red“ weiter.

facebook.com/Meilenstein.Club

Mikroport: Die „Hardcore X Tra Edition“ steigt morgen in dem Club an der Dießemer Straße 22. Los geht es ab 22 Uhr.

facebook.com/mikroport.clubKrefeld Archivfoto: Sascha Waldschenk