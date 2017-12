Meilenstein: Es wird heiß am Samstag, 9. Dezember! Dann steigt „El Fuego Latino“ im Meilenstein. Tanzwütige Damen haben freien Eintritt, wenn sie über Facebook zur Party zugesagt haben. Gespielt werden ab 23 Uhr afrikanische sowie lateinamerikanische Klänge auf der Tanzfläche. Für die heißen Rhythmen sorgen Jobo und DJ TK.

Kulturfabrik: Die 2000er Jahre standen unter anderem im Zeichen von Madonna, Daft Punk, Eminem und Shakira. Ihre Hits und noch viele mehr werden bei der Kufa-Party „One more time“ am Samstag, 9. Dezember, auf dem Mainfloor gespielt. Besucher können sich auf eine bunte Mischung freuen. Einlass ist ab 22 Uhr, die Karten kosten an der Abendkasse sieben Euro. Alternativ gibt es die Tickets auch im Kufa-Büro, Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr.

Mikroport: Lust auf eine spontane Abriss-Party? Dann morgen ab ins Mikroport! Dort gibt es sechs Stunden lang Audiocell zu hören. Der Eintritt ist frei, es gibt keinen Mindestverzehr. Von 24 bis 1 Uhr ist Happy Hour. Kurze kosten dann nur einen Euro.

Schlachthof: Von Bobby bis Bounty, Blazin´ Tiger Sound und Boneshaker – der Abend im Schlachthof wird gut navigiert. Die Veranstalter versprechen karibische Klänge. So wird garantiert, dass der karibische Upriss-Hafen schnell erreicht wird. Archiv: DJ

