Meilenstein: Zehn Musikrichtungen von fünf DJs auf bis zu drei Areas gibt es morgen, 22.30 Uhr, im Club am Hauptbahnhof. Am Samstag, 22.30 Uhr, ist dann Krefelds Latino-Party Nr. 1 nach langer Sommerpause zurück.

Kulturfabrik: Julius Lahai ist morgen, 20 Uhr, mit seiner Band 1st-Family an der Dießemer Straße 13 zu Gast. Am Samstag, 21 Uhr, gibt’s 30up – das Partyformat für alle, die jung sind, feiern wollen, sich aber unter 18-Jährigen nicht wohl fühlen.

Mikroport: Techno District startet morgen, 23 Uhr, im Club an der Dießemer Straße 24. Mit „Why So Serious?“ geht es dann am Samstag weiter.

Schlachthof: Morgen öffnet der Schlachthof an der Dießemer Straße 9 um 17 Uhr seine Gartenpforten für das sechste Al Banana Festival. Basssport heißt es dann am Samstag ab 23 Uhr.

