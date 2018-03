Mikroport: Zum „Techno District“ lädt der Club an der Dießemer Straße 22 für morgen, 23 Uhr, ein. „Tekk war nie weg“ heißt es dann am Samstag, 22 Uhr.

facebook.de/mikroport

Magnapop: Bei „Friday Freakout“ geht es morgen ab 23 Uhr an der Dießemer Straße 24 hoch her. Am Samstag, 19 Uhr, heizen Blood By Days, Eyes Of Tomorrow, World Negation und Staredown den Gästen mächtig ein.

facebook.de/magnapop

Schlachtof: Morgen wird ab 23 Uhr wieder die begehrte „Schlachtplatte“ an der Dießemer Straße 9 aufgelegt. Im „Cosmo Club“ am Samstag, 23 Uhr, treten Supersan aus Athen und Kosta Kostov (Cosmo Soundsystem, Köln) auf.

schlachthof-krefeld.de

Meilenstein: Bei „Wild For The Night“ erwartet die Gäste morgen, 22 Uhr, Am Hauptbahnhof 1, eine wilde Party mit den besten Beats aus House, Black und den Charts.

facebook.de/meilenstein.club

Kulturfabrik: DJ Bandit ist am Samstag, 23 Uhr, an der Dießemer Straße 13 am Start und wird dann für das tanzwütige Partyvolk das Beste aus Indierock, Postpunk und Wave auflegen.

kulturfabrik-krefeld.de