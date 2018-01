Meilenstein: Zur 2000er Party lädt der Club am Hauptbahnhof für morgen, 22.30 Uhr, ein. Am Samstag, 22 Uhr, geht’s mit Polska Noc, Krefelds polnischer Party Nummer eins weiter. Archivfoto: Friedhelm Pilz

Kulturfabrik: „30up – Nichts für junges Gemüse“ heißt es am Samstag, 21 Uhr, an der Dießemer Straße 13. Das ist das richtige Partyformat für alle, die jung sind, feiern wollen, sich aber unter 18-Jährigen nicht wohl fühlen.

Schlachthof: Die „Schlachtplatte“ wird morgen, 23 Uhr, an der Dießemer Straße 9 serviert – ordentliche Partytunes kombiniert mit coolen Classics und brandneuem Stuff. Bei „Basssport“ am Samstag, 23 Uhr, bieten Tereza und The Mixfits das Feinste der urbanen Clubkultur auf Hip-Hop-Basis.

Magnapop: Morgen, 21 Uhr, heißt es „Magna Jam – Open Jam Session Night“ an der Dießemer Straße 24. Bei „Ting-A-Ling“ warten am Samstag, 23 Uhr, Reggae, Dancehall und mehr.

Mikroport: Zum ersten „Techno District“ in 2018 morgen, 23 Uhr, an der Dießemer Straße 22 gibt’s eine ordentliche Packung Techno auf die Ohren. Am Samstag, 23 Uhr, folgt der „Spontane Bunker Abriss“.

