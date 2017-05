Königsburg: Die 1Live-DJs Jens Gusek, Daniel Cindric und Frank Sonic gehen gemeinsam auf Club-Tour und kommen am Samstag an die Königsstraße 8. Los geht es um 22 Uhr.

Meilenstein: In dem Club am Hauptbahnhof wird der Freitag mit einem Eintritt für zwei Euro bis Mitternacht zelebriert. Los geht es um 22.30 Uhr.

Kulturfabrik: iDance und iRock wird am Samstag ab 22 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße ab 22 Uhr vereint.

Schlachthof: Am Freitag gibt es an der Dießemer Straße 9 die Schlachtplatte, am Samstag wird bei der Basssport weitergefeiert.

