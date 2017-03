Nachtleben: Das sind die Partys am Wochenende

Königsburg: In dem Club an der Königstraße 8 findet am Samstag die Ü30-Party der Rennbahn statt. Ab 20 Uhr geht es los, mit dabei sind die Disco Boys.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: Am Samstag steigt in dem Club am Hauptbahnhof die polnische Party Polska Noc. Los geht es um 22.30 Uhr.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Auf eine Zeitreise in die 90er Jahre geht es am Samstag ab 19 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 13.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Am Wochenende ist das Motto in dem Club an der Dießemer Straße 9: Re-Opening. Der Schlachthof hat renoviert und feiert das an beiden Tagen ab 23 Uhr.

schlachthof-krefeld.de

Mikroport: In dem Club an der Dießemer Straße 22 findet am Samstag die Party „Tekk war nie weg statt“.

mikroport-entertainment.com

Magnapop: Am Freitag findet ab 20 Uhr die Album-Release-Party von Patrick Richardt (S. 19) statt. Hip Hop und Dancehall gibt es am Samstag ab 19 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 24.

facebook.de/magnapop