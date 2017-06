Königsburg: In dem Club an der Königstraße 8 werden am Samstag 20 Jahre Kontor gefeiert. Los geht es um 22 Uhr.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: Polnische Musik landet am Samstag auf den Plattentellern des Clubs am Hauptbahnhof. Los geht es um 22.30 Uhr

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Am Freitag wird an der Dießemer Straße 13 der neue Strand eröffnet, am Samstag können sich auch die Freunde der iDance-Party dort niederlassen. Der Eintritt am Freitag ist frei. Am Samstag kosten die Karten sieben Euro. Los geht es um 22 Uhr.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: In dem Club an der Dießemer Straße 9 (Archivfoto: Waldschenk) wird am Samstag ab 23 Uhr wieder die Schlachtplatte serviert, am Samstag zur gleichen Zeit Yumyum-Party.

schlachthof-krefeld.de

Magnapop: Friday Freakout heißt es am Freitag wieder in dem Club an der Dießemer Straße 24, am Samstag wird es dann ernst mit dem Serious Bassday. Los geht es an beiden Tagen um 23 Uhr.

magnapop.de

Mikroport: Gabbakult kündigen die Veranstalter an der Dießemer Straße 22 für Freitagabend ab 22 Uhr an. Am Samstag gibt es dann ab 23 Uhr alles für einen Euro bei der Discounter-Party.

mikroport-entertainment.com