Feuerwehr lobt beherztes Handeln. Bewohnerin erleidet Rauchvergiftung.

Zu einem Wohnungsbrand an der Grotenburgstraße sind die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt am Sonntag um 10.35 Uhr gerufen worden. Nachbarn hatten starken Rauch aus einem Fenster des Hinterhauses aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Bekannt war zu diesem Zeitpunkt, dass sich noch eine ältere Dame im Gebäude befand. Und wie deutlich durch ein Fenster zu erkennen war, lag sie auf dem Boden eines Raumes. Ein couragierter Nachbar erkannte die lebensbedrohliche Situation, schätzte die Gefahr für sich und sein Leben ab und drang durch ein Fenster ins Gebäude ein. Er trug die Frau ins Freie. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren beide bereits in Sicherheit und konnten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die ältere Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Währenddessen drang ein Einsatztrupp der Feuerwehr ins Gebäude ein, nahm Brandgut vom Herd und schaltete den Strom aus. Danach überprüften die Feuerwehrleute die angrenzenden Räume. Zur Beseitigung des Rauchs wurde ein Lüfter eingesetzt.

Die Feuerwehr lobt den beherzten Eingriff des Nachbarn. Er habe die Bewohnerin vor größerem Schaden bewahrt und habe die Gefahr für sich gut einschätzen können. Sollte jedoch in einer ähnlichen Situation einem Retter auch nur der kleinste Zweifel kommen, dann sollte man auf die Feuerwehr warten.

Im Einsatz waren der Löschzug der Hauptfeuerwache, die Löschgruppe der Wache 2 und die Löschgruppe Oppum der Freiwilligen Feuerwehr. yb