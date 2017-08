Nach einem Verkehrsunfall hat in Krefeld eine Seniorin ihren Führerschein bei der Wache abgegeben. Die Polizei postete dies bei Facebook, hoch erfreut über die Einsichtigkeit der Frau. Für die wiederum war der Schritt nur konsequent.

Hintergrund: Die 90-Jährige hatte Ende Juni einen Unfall verursacht, für den sie verwarnt worden war. Laut Polizei war das Geschehen nicht in die Öffentlichkeit gelangt, weil es sich als reiner Sachschadenunfall darstellte - zunächst. Nachdem wenige Tage später die andere Unfallbeteiligte, eine 34-jährige Krefelderin, jedoch wegen gesundheitlicher Beschwerden zum Arzt ging, nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Die 90-Jährige äußerte telefonisch den Wunsch, bei der Polizei eine Aussage machen zu wollen. Nach ihrer Vernehmung am Freitag händigte die Seniorin ihren Führerschein aus und erklärte, ihn nicht mehr zu benötigen. "Sie habe in der Vergangenheit immer gesagt, dass sie im Fall eines Unfalls so handeln würde. Und dieses Vorhaben setzte die Frau heute in die Tat um. Ihren Pkw hat sie bereits innerhalb der Familie verschenkt", schrieb die Polizei weiter. (Red)