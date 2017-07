Krefeld. Die Krefelder Polizei hat nach langen Ermittlungen einen 46-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Das teilte die Behörde am Seit über einem Jahr hatten die Ermittler den Mann in Verdacht in der Innenstadt zu dealen. Als sie am Montag einen Durchsungsbefehl erhielten, überprüften die Beamten die Wohnung des Mannes an der Hubertusstraße.

In der Wohnung stellte die Polizei größere Mengen verschiedener Drogen, unter anderem Kokain sowie Bargeld sicher. Es stellte sich außerdem heraus, dass sich der 46-Jährige illegal in Deutschland aufhält.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Für den Mann wurde Untersuchungshaft angeordnet. red