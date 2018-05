Das Zwergflusspferd im Krefelder Zoo mag außerdem Sellerie, Rote Bete, Äpfel und Kartoffeln – nur keine Paprika.

Bockum. Es ist ein bisschen wie in einer Liebesbeziehung – auch im Zoo wollen die Besonderheiten, die Vorlieben und schlechten Angewohnheiten erst einmal herausgefunden werden. Beispiel: Katka, 19 Jahre, neu zugezogen aus Hoyerswerda. Bei ihr fängt das schon mit dem Futter an. Katka ist ein Zwergflusspferd. Die sind, wie ihre großen Verwandten, Vegetarier. Das heißt aber nicht, dass man alles mögen muss. Sellerie, Rote Bete, Äpfel, Kartoffeln, ja. „Aber mit Paprika kann man sie jagen“, berichtet Zoo-Pressesprecherin Petra Schwinn.

Ein bisschen kapriziös gab sich die kleine Diva, die 270 Kilo auf die Waage bringt, auch bei ihrem ersten Besuch auf ihrem Außengelände. Frische Luft fand sie wohl beim ersten Mal absolut überbewertet. So schnell wie man es bei ihrem Gewicht nicht geahnt hätte, reagierte sie auf die neue Situation. „Sie war wohl so über den offenen Himmel überrascht, dass sie quasi mit allen Vieren hochgesprungen ist und sich um 180 Grad gedreht hat, um ganz schnell wieder nach innen zu kommen“, berichtet Schwinn.

Tagsüber liegt die 19 Jahre alte Dame gerne im Wasser

Doch mittlerweile hat sie ihr Revier ausgiebig erkundet. Tagsüber liegt sie sehr gerne im Wasser. Dann sind meist nur noch Augen, Ohren und Nasenlöcher über der Wasseroberfläche zu sehen.

Noch ist nicht klar, wie lange die Besucher des Krefelder Zoos Katka dabei beobachten werden können. Denn eigentlich wartet die Zwergflusspferd-Dame im hiesigen Tierpark nur darauf, das „ihr“ Zuchtbuchführer den passenden Herrn für sie findet, zu dem sie dann ziehen und Nachwuchs bekommen kann.

In Krefeld fand sie deshalb Unterschlupf, weil ihre Vorgängerin, Zwergflusspferd Sophie, im März 2017 mit 42 Jahren gestorben war. Im Oktober war Katka aus Hoyerswerda umgezogen. Das Single-Leben in Krefeld macht ihr nichts aus. Auch in freier Wildbahn sind die Tiere Einzelgänger.