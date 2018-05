Nach der tödlichen Bissattacke durch einen Listenhund in Hannover warnen Krefelder Hundetrainer vor Schubladendenken – und fordern mehr Verantwortungsbewusstsein.

Blade liegt auf seiner Hundedecke neben dem Heizstrahler und sieht ziemlich müde aus. Wenn Simone Kühl aufsteht, rappelt sich auch der American-Staffordshire-Bullterrier-Mix auf und folgt seinem Frauchen auf die Freilaufwiese in Gellep-Stratum – so schnell es mit seinen 13 Jahren und nach mehreren Bandscheibenvorfällen eben geht. Gefährlich? So sieht der grau melierte Hundeopa überhaupt nicht aus. Dabei gehört Blade laut Landeshundegesetz NRW zu einer von 14 Rassen sogenannter Listenhunde – in Krefeld sind aktuell rund 260 gemeldet – die zuletzt durch die tödliche Beißattacke des Staffordshire-Terrier-Mischlings Chico in Hannover wieder in die Schlagzeilen rückten.

Hochemotionale Diskussion um Chico verklärt Tatsachen

Simone Kühl, die eine Hundeschule in Düsseldorf betreibt und zum Training häufig die Wiese in Gellep-Stratum nutzt, verfolgt die Entwicklungen der vergangenen Wochen mit Skepsis: Auf der einen Seite Kampfhund-Gegner, die hinter jedem Pitbull- oder Bullterrier eine tödliche Gefahr vermuten – auf der anderen Seite selbst ernannte Tierschützer, die für den inzwischen eingeschläferten Chico eine Mahnwache abhalten, Kerzen anzünden für einen Hund, der zwei Menschen getötet hat. „Diese hochemotionalisierte Diskussion geht am Thema vorbei“, findet die Hundetrainerin. Kühl hält es für wichtig, Beißattacken wie diese nicht totzuschweigen, aber: „Es müsste viel allgemeiner über Gefahren gesprochen und das Problem nicht an einigen wenigen Rassen festgemacht werden.“

„Die Gefährlichkeit eines Hundes kann man nicht an seiner Rasse festmachen. Durch falsche Züchtung, Haltung und Erziehung kann jeder Hund gefährlich sein.“

Frank Rühl, ehemaliger Hundetrainer aus Gellep-Stratum

Das sagt auch Frank Rühl. Bevor er vor fünf Jahren die 12 000 Quadratmeter große Hundefreilauffläche an der Latumer Straße eröffnete, war er selbst jahrelang Hundetrainer. Nach dem Tod eines Jungen in Hamburg, der vor nunmehr 18 Jahren auf dem Schulhof von zwei Pitbulls zerfleischt wurde, sei „die Politik bundesweit unheimlich unter Druck geraten, etwas tun zu müssen“, sagt Rühl. Das Ergebnis seien zwei Listen mit 14 potenziell gefährlichen Hunderassen und deren Mischlingen, die heute als solche etwa im Landeshundegesetz NRW aufgeführt sind. Die Kontrolle übernimmt die jeweilige Kommune. „Der Gesetzgeber hat sich davon leiten lassen, dass für gefährliches Verhalten von Hunden die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse, aber auch die mangelnde Sachkunde und Eignung des Halters ursächlich sein können“, heißt es dazu von der Stadt.