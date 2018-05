Eine Löwin für ihre Töchter

von Jana Meyer

Wenn es um das Wohl ihrer Töchter ging, hat meine Mama die Krallen ausgefahren. Wie eine Löwin setzte sie sich für mich und meine Schwester ein. Keine Mama konnte das so gut wie sie.

(Jana Meyer, Foto: Dirk Jochmann)

Doch sie hatte nicht nur eine ordentliche Portion Temperament, sondern auch eine ruhige, besonne Seite. Meine Mama war eine gute Zuhörerin – in jeder Notlage als Kind ein sicherer Hafen. Und mit keinem anderen Menschen ließ es sich so wunderbar stundenlang durch Ikea bummeln, um am Schluss nur Servietten zu kaufen. Und natürlich den obligatorischen Hotdog zu essen. Auch wenn sie inzwischen gestorben ist, die Erinnerung an sie ist lebendig.



Wir können uns allzeit aufeinander verlassen

von Christopher Köster

Dass Mama die Beste ist, brauche ich ja eigentlich nicht sagen. Aber ich kann es natürlich belegen. Wer über Jahre jede Woche bei Wind und Regen stundenlang am Fußballplatz steht, wer im Winter Sonntag um Sonntag in einer tristen Halle den Waffelstand schmeißt, der ist auf jeden Fall hart im Nehmen. Wer jahrelang neben der Arbeit in der Küche auch noch die Küchenleitung in dreiwöchigen Zeltlagern übernimmt, muss seinen Beruf und sein Hobby wirklich lieben. Wer sich ständig um alle kümmert, häufig seine eigenen Interessen zurücksteckt, muss einfach ein großes Herz haben. Im Nachhinein imponiert es mir immer mehr, wie wir nach persönlichen Schicksalsschlägen kurz nach meinem Abitur noch mehr als Team zusammengewachsen sind. Wie wir uns trotz der großen Entfernung von Westfalen nach München und Salzburg gegenseitig aufgebaut, geholfen und den Rücken freigehalten haben. Das war eine sehr prägende Zeit, die ich ohne meine Mutter niemals so gut und erfolgreich bewältigt hätte.

(Christopher Köster,, Foto: Dirk Jochmann)

Und jetzt bin ich einfach nur dankbar, wie großartig wir nach Jahren meiner Kindheit, Jugend, Ausbildung und damit der Erziehung nun als zwei Erwachsene miteinander umgehen. Mit einem tollen gemeinsamen Humor, viel Witz und viel Lachen im Haus, wann immer wir uns gegenseitig besuchen. Wir können uns aufeinander verlassen und haben immer eine schöne Zeit miteinander. Und das ist schließlich die Hauptsache. Und daher ist Mama, na klar, die Beste.



Ihr Familien-Credo lautet: Zusammenhalt

von Steffen Hoss