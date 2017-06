Krefeld. Die Polizei konnte in der Nacht zu Samstag zwei Männer festnehmen. Die Beiden werden verdächtigt für mehrere Autoaufbrüche in Krefeld verantwortlich zu sein. Ein Anwohner auf der St.-Matthias-Straße war durch das Gebell seines Hundes geweckt worden und sah zwei Männer, die sich an seinem geparkten BMW zu schaffen machten. Als der 35-jährigen Mann die Haustür öffnete, flüchteten die Täter.

Die alamierte Polizei nahm in unmittelbarer Nähe des Tatorts zwei Männer fest, die der Beschreibung des 35-Jährigen entsprachen. Laut Polizei waren beide noch sichtlich außer Atem. Sie wurden festgenommen. In einem Mülleimer fanden die Beamten zwei Navigationssysteme und stellten diese sicher.

Ob die Täter für vier weitere Auto-Einbrüche in Linn verantwortlich sind, wird nun ermittelt. Mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. red