Krefelder betreiben das Internetradio discofox.fm, das 24 Stunden an jedem Tag der Woche Schlager, Pop, aber auch moderiertes Programm präsentiert.

Krefeld. Einmal im Monat ist Kuschelzeit. Jeden letzten Donnerstag spielt – besser: streamt – das Team von discofox.fm Tuchfühlung-Songs. Aber auch die übrige Zeit schicken die Krefelder „Musik mit Gefühl“, so das Motto des Senders, durchs Netz: Sound, der einfach gute Laune macht. Werbeblöcke: Fehlanzeige.

„Wir sind komplett werbefrei, da wir uns selbst finanzieren – und das soll auch so bleiben“, sagt Senderchef Manfred Niggemann. Der pensionierte Handelsfachwirt fing 2009, mit Anfang 60, als Moderator beim damaligen „Beatfox Radio“ an, das sein Sohn aus der Taufe gehoben hatte. In einer Lebensphase, in der sich andere vielleicht dem Garten, den Enkeln oder Hobbys widmen. „Das entwickelte sich so“, schmunzelt der 70 Jahre alte gebürtige Pinneberger, der als 18-Jähriger der Liebe wegen in Krefeld hängen geblieben war.

Das „so“ hatte aber eine Basis: die Liebe zur Musik. Niggemann: „Als junger Mann hatte ich in den 70er-Jahren eine fahrbare Diskothek und betätigte mich als Disc-Jockey.“ Das Equipment umfasste 2000 Langspielplatten, ein Mischpult und Boxen. Nun wird also seit fast zehn Jahren moderiert und gestreamt. Streamen, das heißt, dass die Audiodaten gleichzeitig übertragen und wiedergegeben werden, also die Hörer nichts herunterladen müssen.

Die notwendigen Fähigkeiten für seine Radioleidenschaft holte der Unruheständler Manfred Niggemann nach. Der Rentner absolvierte einen Lehrgang bei einem Radioexperten in St. Tönis.

Einer der Moderatoren macht aus Thailand Programm

Zum discofox.fm-Team gehört ein Dutzend Moderatoren. Sie interviewen nicht nur Stars, sondern plaudern auch im Live-Chat mit Hörern über Gott und die Welt oder Kochrezepte. Alle sind aus Spaß an der Sache dabei. „Jeder zahlt einen Zehner, um das Radio zu unterstützen“, so Niggemann. Die Kollegen haben ein eigenes Studio und moderieren zu festen Zeiten. Einer der Moderatoren sitzt sogar in Thailand. Niggemann schmunzelt: „Wenn der ausgewanderte Kollege sonntags um 10 Uhr morgens auf Sendung geht, hört es sich an, als wenn der um die Ecke sitzt.“

Der Krefelder hat in seinem Studio oft Künstler zu Gast. „Ich habe schon an die 100 Interviews geführt“, sagt er stolz. Jürgen Peter, Michael Winter, Sarah Carina und viele andere zählt er auf. Zu Spitzenzeiten verbucht das Webradio 250 bis 300 Hörer, auch aus dem europäischen Ausland. „Das ist eine sehr gute Resonanz“, findet Niggemann. Zu 75 Prozent wird deutsche und zu 25 Prozent internationale Musik gespielt.

Zum Auftakt eines Sendetags gibt es den „Schlager-Wecker“. Mit „Musik für den Tag“ geht’s durch den selbigen, bis mit „Schlager Total“ der Feierabend eingeläutet wird und bei „Guten Abend Foxwelt“ mit „besten Popschlagern“ der Tag ausklingen kann. Jeden Freitagabend machen Hörer Programm. Niggemann: „Sie können uns ihre persönliche Wunschliste mit 30 Titeln mailen.“ Diesmal landen unter anderem Andrea Berg, Achim Petry und Ben Zucker auf dem virtuellen „Plattenteller“.

In der neuen Sendereihe „Zeitreise“ sucht ein Moderator Musik aus einem bestimmten Jahr aus. „Wir wollen das ‚Beatoldie Radio’ wieder einführen“, verrät der 17-fache Groß- und zweifache Urgroßvater Niggemann. Es gibt auch Live-Veranstaltungen. „Das zehnte Jubiläum im nächsten Jahr würde ich gerne mit Künstlern und Hörern in einer Krefelder Diskothek feiern.“