Media Markt besteht seit 20 Jahren in Krefeld. Geschäftsführer Thorsten Huppert spricht über neue Anforderungen.

1997 eröffnete Media Markt seine Filiale in Krefeld – eine der ersten am Niederrhein. „Wir waren so etwas wie Pioniere“, berichtet Geschäftsführer Thorsten Huppert in einem Gespräch mit der WZ rückblickend. 20 Jahre später muss sich Media Markt vor allem von der Online-Konkurrenz absetzen, um bestehen zu können. Dabei setzt Huppert mit seinem Team auf Kundennähe und Geräte zum Anfassen.

Herr Huppert, Media Markt feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen in Krefeld. Welche Bedeutung hat der Standort für das Unternehmen?

Thorsten Huppert: Unser Standort in Krefeld hat für das Unternehmen eine große Bedeutung. Als wir 1997 in Krefeld eröffnet haben, gehörte der Media Markt hier zu den ersten in ganz Nordrhein-Westfalen. Außer in Essen, Bochum und Aachen war die Marke noch fast nirgendwo vertreten. Wir waren also so etwas wie Pioniere am Niederrhein.

Und wie ist es heute?

Huppert: Heute haben wir allein in NRW über 30 Standorte. In diesem Jahr kamen noch Märkte in Dortmund und Bornheim dazu. Bundesweit haben wir mittlerweile 270 Standorte. Trotzdem gehören wir in Krefeld immer noch zu den Top 20 im Unternehmen. Und darauf sind wir auch stolz.

Wie schwer ist es, in Zeiten des dominierenden Online-Handels zu bestehen?

Huppert: Für uns ist das Thema Online heute viel mehr Chance als Risiko. Wir müssen schon zugeben, dass wir die Potentiale des Geschäftes im Internet lange, vielleicht zu lange, übersehen haben. Aber nachdem wir vor ziemlich genau fünf Jahren unseren Online-Shop eröffnet haben, haben wir das Feld von hinten aufgerollt.

Welche Strategie haben Sie sich für die Zukunft überlegt, um auch in Zukunft einen Gegenpol zu Amazon und Co. darzustellen?

Huppert: Für uns ist es wichtig, dem Kunden mehr zu bieten als es ein reiner Online-Player wie Amazon kann. Dazu gehört, dass Kunden bei uns im Laden alle Produkte anfassen, ausprobieren und sich von der Qualität überzeugen können. Im Internet sehen alle Fernseher doch gleich aus. Aber das Wichtigste sind natürlich unsere Mitarbeiter. Der persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch, eine starke und sympathische Beratung – das ist unsere stärkste Waffe für die Zukunft.