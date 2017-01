In einem Sperrmüllwagen auf der Gladbacherstr. Stadtauswärts vor der Brücke bei den Küsters fing der Inhalt des Müllwagens an zu brennen. Der Fahrer hat schnell den Wagen auf der Straße entleert, so konnte ein übergreifen auf den Müllwagen verhindert werden. Der Verkehr staute sich über weite Strecken, da der Bereich Richtung Autobahn komplett gesperrt werden musste.