Anlieger beschweren sich über falsche Darstellung der Stadt.

Krefeld. Links ein junger Mann, rechts eine Frau mit Trolley in der Hand. Die Gesichter beider Personen sind gut zu erkennen. Die Fotos, auf denen die beiden zu sehen sind, hingen an einem Müllcontainer des Kaiser-Wilhelm-Museums (KWM). Aufgehangen von Mitarbeitern des KWM, die dadurch das illegale Müllabladen in und am Container verhindern wollten. Die Idee ging nach hinten los. Anlieger meldeten sich beim Museum und wiesen darauf hin, dass die Zurschaustellung von Leuten in dieser Art nicht rechtens sei. Laut Paragraf 33 des Kunsturhebergesetzes ist eine Veröffentlichung von Bilddaten von Personen ohne deren Erlaubnis nicht gestattet und kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft werden.

Die Bilder wurden wieder entfernt. Trotzdem bleibt der Fall brisant. Auf Nachfrage zu diesem Vorfall hatte die Stadt vor rund einer Woche noch erklärt, dass die Gesichter auf den Aushängen nicht erkennbar gewesen seien. „Die Gesichter wurden entfernt/weiss gemacht, so dass die Personen nicht identifiziert werden konnten“, erklärte ein Stadtsprecher. Doch diese Darstellung ist nicht korrekt, wie Ralph Höntzsch gegenüber der WZ berichtet. „Die Fotos wurden erst abgeklebt, nachdem wir die Mitarbeiter vom KWM darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie damit eine Straftat begehen. Auf den Fotos sind nicht die Taten zu sehen, sondern nur Personen, die über den Bürgersteig gehen“, sagt der Anlieger, der anregt ein Schild ans Museum anzubringen, auf dem über das Filmen im öffentlichen Bereich informiert wird. Die Stadt beruft sich darauf, in Bezug auf die Videoüberwachung gemäß NRW-Datenschutzgesetz zu handeln.