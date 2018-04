Krefeld. Unbekannte Täter haben am späten Montagabend mehrere Müllcontainer in der Krefelder Innenstadt in Brand gesetzt.

Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 23:25 Uhr mehrere Müllbeutel, die vor einer Spielothek an der Königstraße brannten. Fast zeitgleich stellten die Beamten zwei brennende Müllcontainer auf der Hochstraße fest. Einen dritten Brandort registrierte die Polizei gegen 23:30 Uhr auf der Garnstraße. Dort brannten zwei Müllcontainer. Etwa 15 Minuten später brannte ein weiterer Abfallbehälter auf dem Südwall / Breite Straße.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter unter 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de melden.