Zum Abschluss des Tanzfestivals kommt Besuch aus Den Haag.

Krefeld. Das Krefelder Tanzfestival Move endet nach sechs Wochen am Samstag, 25. November, 20 Uhr, mit der Aufführung von „Aghori“ von Shailesh Bahoran, ISH & Korzo Producties aus Den Haag. Bahoran ist, wie das Krefelder Kulturbüro als Veranstalter wirbt, „ein vielseitiger Hip-Hop-Tänzer und Choreograph, der sich durch seine Technik, Originalität und Ausdruckskraft auszeichnet“. Er lässt sich durch seine hindustanischen Wurzeln inspirieren.

In „Aghori” sucht Bahoran nach Höhen und Abgründen spiritueller Hingabe. Seine Inspiration zieht er aus den Aghori – indische Gurus suchen dort ihre Erleuchtung in fortwährender Meditation, durch mentales und physisches Training und in Absage an alle weltlichen Werte und Güter. Auf ihrem Weg durchlaufen sie zahllose Versuchungen, Verfehlungen, Gemütszustände.

Im Anschluss an die Aufführung spielt zum Festivalausklang im Foyer zur Studiobühne I das Duo Dix und Kamps. Pianist Holger Dix und Saxofonist Markus Kamps bedienen musikalische Stilrichtungen von Jazzstandards über Bossa Nova bis Funk, Blues oder Pop.

Karten kosten 13, ermäßigt 7,50 Euro beim Kulturbüro an der Friedrich-Ebert-Straße 42. Kontakt: Tel. 58 36 11.

kultur@krefeld.de