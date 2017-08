Krefeld. Am Mittwochmorgen gegen 7:35 Uhr fuhr eine 35-jährige Krefelderin mit ihrem Audi auf der Hülser Straße in Richtung Innenstadt. Hinter ihr fuhr eine 54-jährige Frau auf ihrem Motorrad. Etwa in Höhe der Hausnummer 799 überquerte plötzlich von rechts eine ältere Dame auf ihrem Fahrrad die Straße. Nach Angaben der Polizei bremste die Autofahrerin sofort, um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern. Die Motorradfahrerin schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, und fuhr auf die Autofahrerin auf. Sie stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen musste sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus bringen.

Die Polizei sucht nun die etwa 60- bis 70-jährige Radfahrerin. Sie hat kurzes, graues Haar und war zum Unfallzeitpunkt mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet. Bei ihrem Fahrrad handelt es sich um ein türkisfarbenes altes Damenrad mit einem Korb auf dem Gepäckträger. Nach Zeugenangeben soll sie ihre Fahrt nach dem Unfall über den Kützhofweg und die Inrather Straße in Richtung Hüls fortgesetzt haben.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.