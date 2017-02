Krefeld. Am Samstag ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Rheinbabenstraße gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 13 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Motorrad die Rheinbabenstraße in Richtung Düsseldorfer Straße. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen zwei in Parkbuchten geparkte Fahrzeuge. Mitsamt seines Motorrades fiel der 69-Jährige in eine Grünanlage und blieb dort schwer verletzt liegen. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krefelder Krankenhaus gebracht.