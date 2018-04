Krefeld-West. Am Montagabend ist es zu einem Unfall auf der St-Töniser-Straße hinter der Kreuzung am Schicksbaum in Richtung St. Tönis gekommen. Laut der Polizei ist der Unfallhergang unklar, weil es keine Zeugen gab und auch nur einen Unfallbeteiligten: einen Motorradfahrer. Er wurde im Gleisbett gefunden und war noch ansprechbar, allerdings hat er sein Visier verloren und hat dadurch eine Kopfverletzung davongetragen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an, Zeugen können sich bei der Polizei melden unter Telefon: 63 40.